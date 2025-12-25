«Адекватное решение, которое ждали болельщики «Спартака». Арустамян — об уходе Станковича

Российский журналист Нобель Арустамян высказался о последствиях увольнения тренера Деяна Станковича из московского «Спартака». Станкович покинул клуб в ноябре. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов.

«Я знаю, что вот сейчас атмосфера успокоилась после ухода Станковича в «Спартаке». И это очень важно для команды. Поэтому я не согласен, что это ошибка. Это было адекватное решение, которое ждали болельщики «Спартака». И команда ждала, поэтому я в этом не вижу никакой проблемы», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр. Чемпионат возобновится после зимней паузы 27 февраля.