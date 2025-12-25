«Барселона» и клубы АПЛ заинтересованы в форварде Камеруна Этта Эйонге — Романо

Камерунский нападающий испанского «Леванте» и национальной команды Карл Эдуард Этта Эйонг привлёк внимание «Барселоны» и ряда клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х. В прошедшем вчера, 24 декабря, матче группового этапа Кубка африканских наций со сборной Габона Этта Эйонг забил свой первый гол за сборную Камеруна.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Этта Эйонг провёл 16 встреч за «Леванте», в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.