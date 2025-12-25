Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и клубы АПЛ заинтересованы в форварде Камеруна Этта Эйонге — Романо

«Барселона» и клубы АПЛ заинтересованы в форварде Камеруна Этта Эйонге — Романо
Комментарии

Камерунский нападающий испанского «Леванте» и национальной команды Карл Эдуард Этта Эйонг привлёк внимание «Барселоны» и ряда клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х. В прошедшем вчера, 24 декабря, матче группового этапа Кубка африканских наций со сборной Габона Этта Эйонг забил свой первый гол за сборную Камеруна.

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Камерун
Окончен
1 : 0
Габон
1:0 Этта Эйонг – 6'    

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Этта Эйонг провёл 16 встреч за «Леванте», в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android