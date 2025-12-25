Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд в костюме Санта-Клауса прошёлся по домам Манчестера

Эрлинг Холанд в костюме Санта-Клауса прошёлся по домам Манчестера
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прошёлся по домам Манчестера и поздравил юных поклонников клуба с приближающимися праздниками в костюме Санта-Клауса. Форвард надеялся, что сможет остаться инкогнито, но большинство всё равно разглядело за седой бородой улыбку лучшего бомбардира АПЛ.

Футболист опубликовал фото в костюме Санта-Клауса на своей странице в социальной сети Х с подписью: «Мы здесь, чтобы подарить немного рождественской радости».

Фото: Страница Холанда в соцсетях

В нынешнем сезоне Холанд провёл за клуб 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 19 мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету форварда шесть встреч в общем этапе Лиги чемпионов, в которых он забил шесть голов.

Материалы по теме
Кейн и Холанд возглавляют рейтинг претендентов на «Золотую бутсу» сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android