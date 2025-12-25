Скидки
Арне Слот: если мне позволят загадать желание на Рождество, я пожелаю Исаку выздоровления

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем своей команды Александере Исаке.

«Тот факт, что Александер Исак некоторое время не сможет играть с нами, безусловно, является большим разочарованием. В момент получения травмы он продемонстрировал подвижность и умение завершать атаки, поэтому его отсутствие — это большой удар. Если мне позволят загадать желание на Рождество, я пожелаю Исаку скорейшего и полного выздоровления. Тем временем нам придётся обходиться без него, а также без других игроков, которые по тем или иным причинам недоступны. Это одна из проблем сезона, и у нас нет другого выбора, кроме как справляться с ситуацией, а это значит – находить решения и, самое главное, держаться вместе как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Шведский форвард получил травму голеностопа, которая включает перелом малоберцовой кости, в матче 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). В этой встрече Исак отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Исак провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

