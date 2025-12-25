Скидки
Эдуарду Камавинга откроет футбольную академию в Анголе

Эдуарду Камавинга откроет футбольную академию в Анголе
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга откроет футбольную академию в Анголе.

В Луанде 23-летний футболист в сопровождении родителей встретился с представителями Министерства спорта и молодёжной политики, чтобы завершить проект по созданию футбольной академии и школы.

«Я решил создать здесь футбольную академию и школу для молодёжи, чтобы отплатить своей стране за то, что она дала мне. Это наполняет меня радостью. Мои родители очень гордятся мной. Я также очень рад вернуться в свою страну и иметь возможность внести свой вклад в её развитие», — приводит слова Камавинга Footmercato.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

