Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal, Холанд — 2-й, Месси — 9-й

Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal, Холанд — 2-й, Месси — 9-й
Комментарии

Футбольный интернет-портал Goal составил рейтинг 10 главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года. Первое место занял нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На второй строчке расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Тройку лидеров замкнул нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal:

  1. Гарри Кейн («Бавария»).
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
  3. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
  4. Ламин Ямаль («Барселона»).
  5. Деклан Райс («Арсенал»).
  6. Витинья («ПСЖ»).
  7. Майкл Олисе («Бавария»).
  8. Луис Диас («Бавария»).
  9. Лионель Месси («Интер Майами»).
  10. Ашраф Хакими («ПСЖ»).
Материалы по теме
Футбол в топ-лигах уходит на паузу — продолжат только в двух странах. А когда он вернётся? Футбол в топ-лигах уходит на паузу — продолжат только в двух странах. А когда он вернётся?
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android