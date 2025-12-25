Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal, Холанд — 2-й, Месси — 9-й

Футбольный интернет-портал Goal составил рейтинг 10 главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года. Первое место занял нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На второй строчке расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Тройку лидеров замкнул нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal:

Гарри Кейн («Бавария»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид). Ламин Ямаль («Барселона»). Деклан Райс («Арсенал»). Витинья («ПСЖ»). Майкл Олисе («Бавария»). Луис Диас («Бавария»). Лионель Месси («Интер Майами»). Ашраф Хакими («ПСЖ»).

