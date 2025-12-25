Тренер «Барселоны» Флик подвёл итоги 2025 года и рассказал о целях команды на новый год

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об итогах 2025 года и о целях команды на новый 2026 год.

«Это был впечатляющий и успешный год для меня, моего персонала, клуба и болельщиков. Невероятно то, что я переживаю здесь, в Барселоне. Я очень счастлив, но это в прошлом, и мы должны продолжать работать, чтобы повторить успех в конце этого сезона. У нас большие цели на следующий год, прошлогодние титулы замечательны, однако мы должны двигаться вперёд, и именно это мы хотим делать», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали чемпионский титул, а также Кубок и Суперкубок страны. Действующий контракт Флика с клубом действует до июня 2027 года.