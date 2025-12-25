Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик подвёл итоги 2025 года и рассказал о целях команды на новый год

Тренер «Барселоны» Флик подвёл итоги 2025 года и рассказал о целях команды на новый год
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об итогах 2025 года и о целях команды на новый 2026 год.

«Это был впечатляющий и успешный год для меня, моего персонала, клуба и болельщиков. Невероятно то, что я переживаю здесь, в Барселоне. Я очень счастлив, но это в прошлом, и мы должны продолжать работать, чтобы повторить успех в конце этого сезона. У нас большие цели на следующий год, прошлогодние титулы замечательны, однако мы должны двигаться вперёд, и именно это мы хотим делать», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали чемпионский титул, а также Кубок и Суперкубок страны. Действующий контракт Флика с клубом действует до июня 2027 года.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android