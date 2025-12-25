Вратарь «Динамо» вошёл в десятку лучших молодых голкиперов, выступающих вне топ‑5 лиг мира

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов занял девятое место в рейтинге лучших голкиперов до 20 лет, которые выступают вне топ‑5 лиг мира, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Расулов в данном рейтинге делит девятое место с голкипером швейцарского клуба из второго дивизиона «Виль» Гентритом Муслией. Первое место в рейтинге CIES занял Симон Эрикссон из шведского «Эльфсборга». В топ-3 также вошли Эндрю Рик («Филадельфия Юнион», МЛС) и Дилан Пераич-Каллен («Сентрал Кост Маринерс», Австралия).

В нынешнем сезоне Расулов принял участие в семи встречах в составе бело-голубых во всех турнирах, четыре из которых провёл «на ноль».