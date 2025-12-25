Абена: предательство со стороны Станковича? Никогда не принимал это как что-то личное

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос о взаимоотношениях с экс-тренером красно-белых Деяном Станковичем.

– Когда ты только переходил в «Спартак», казалось, что Станкович рассчитывает на тебя как на игрока основы, потому что хорошо знал твои сильные качества ещё по «Ференцварошу». Какие у вас с Деяном были отношения? Не чувствовал ли ты предательства с его стороны?

– Да, в «Спартаке» у меня всё сложилось не так, как я хотел. Но думаю, Станкович делал всё то, что было необходимо в тот момент для команды. Мы всегда делаем то, что нужно, чтобы добиться успеха, и в тот момент он занимался именно этим. Поэтому я никогда не принимал это как что-то личное. Перед моим уходом мы с Деяном немного поговорили и просто поблагодарили друг друга. Потому что так или иначе мы были нужны друг другу в этом процессе, — приводит слова Абены Legalbet.

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» летом 2024 года, а покинул московский клуб 30 июня. За этот период защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. С июля 2025 года Абена выступает за турецкий «Газишехир Газиантеп».

