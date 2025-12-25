Скидки
Ролан Гусев рассказал, где и когда московское «Динамо» проведёт зимние сборы

Ролан Гусев рассказал, где и когда московское «Динамо» проведёт зимние сборы
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, где и когда команда проведёт зимние сборы.

— Газзаев сказал: очень важно сейчас правильно пройти зимние сборы. Когда они у вас начинаются?
— 13 января. Все три сбора у нас будут в Эмиратах. Конечно, я понимаю, что один из ключевых моментов – это сборы, где всегда закладывается и физический фундамент, и наигрываются какие-то игровые связи и командное взаимодействие. Ну, это уже мы будем внутри команды обсуждать, как мы станем действовать в тех или иных играх, как будем готовиться, — приводит слова Гусева «Комсомольская правда».

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

