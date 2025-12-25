Скидки
Самуэль Это'О: стать президентом Камеруна? Этот вопрос является причиной 99% моих проблем

Экс-футболист «Реала», «Барселоны» и махачкалинского «Анжи», а также президент Камерунской футбольной федерации Самуэль Это'О прокомментировал слухи о своих политических амбициях.

«Стать президентом Камеруна? Этот вопрос является причиной 99% моих сегодняшних проблем, потому что люди видят, что я стал ещё популярнее, чем когда был футболистом, и говорят себе: «Он определённо хочет стать главой государства». Это создаёт проблемы для меня, даже для тех, кто скрывается в тени и ждёт возможности стать главой государства», — приводит слова Это'О RMC Sport.

Это'О был переизбран в ноябре на пост президента федерации, который он занимает с 2021 года. 44-летний экс-футболист является лучшим бомбардиром Камеруна за всю историю.

