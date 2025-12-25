Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» занимает жёсткую позицию по Бителло, интересующему клубы Бразилии — Симплисио

«Динамо» занимает жёсткую позицию по Бителло, интересующему клубы Бразилии — Симплисио
Комментарии

Несколько бразильских клубов проявляют интерес к полузащитнику московского «Динамо» Бителло, однако бело-голубые занимают жёсткую позицию по его возможному трансферу. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в контракте игрока есть пункт об отступных в размере € 18 млн, который начнёт действовать с июня 2026 года. При этом на текущий момент сумма отступных за Бителло остаётся более высокой, а «Динамо» «полностью контролирует ход переговоров». В январе агент бразильца должен провести встречу с представителями бело-голубых, чтобы обсудить будущее футболиста.

Полузащитник перешёл в «Динамо» из «Гремио». В нынешнем сезоне Бителло принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
«Крузейро» начал переговоры о покупке Бителло из «Динамо» — Goal
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android