«Динамо» занимает жёсткую позицию по Бителло, интересующему клубы Бразилии — Симплисио

Несколько бразильских клубов проявляют интерес к полузащитнику московского «Динамо» Бителло, однако бело-голубые занимают жёсткую позицию по его возможному трансферу. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в контракте игрока есть пункт об отступных в размере € 18 млн, который начнёт действовать с июня 2026 года. При этом на текущий момент сумма отступных за Бителло остаётся более высокой, а «Динамо» «полностью контролирует ход переговоров». В январе агент бразильца должен провести встречу с представителями бело-голубых, чтобы обсудить будущее футболиста.

Полузащитник перешёл в «Динамо» из «Гремио». В нынешнем сезоне Бителло принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

