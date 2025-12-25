Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, как Газзаев помогает Гусеву в тренерской карьере

Стало известно, как Газзаев помогает Гусеву в тренерской карьере
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, как известный российский тренер Валерий Газзаев помогает ему в профессиональной деятельности.

«С Валерием Георгиевичем мы на связи, он всё время даёт мне какие-то советы, рекомендации, мы постоянно с ним в контакте – и по телефону, и встречаемся, общаемся. Его советы, его помощь, она очень ценна. Я при нём состоялся как футболист, и сейчас он как тренер помогает мне. Я вам скажу так, что даже сейчас он идёт в ногу со временем, очень тщательно следит, анализирует, смотрит, поэтому мне очень интересно всегда с ним общаться, слушать его идеи», — приводит слова Гусева «Комсомольская правда».

Материалы по теме
Ролан Гусев рассказал, где и когда московское «Динамо» проведёт зимние сборы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android