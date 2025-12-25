Стало известно, как Газзаев помогает Гусеву в тренерской карьере

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, как известный российский тренер Валерий Газзаев помогает ему в профессиональной деятельности.

«С Валерием Георгиевичем мы на связи, он всё время даёт мне какие-то советы, рекомендации, мы постоянно с ним в контакте – и по телефону, и встречаемся, общаемся. Его советы, его помощь, она очень ценна. Я при нём состоялся как футболист, и сейчас он как тренер помогает мне. Я вам скажу так, что даже сейчас он идёт в ногу со временем, очень тщательно следит, анализирует, смотрит, поэтому мне очень интересно всегда с ним общаться, слушать его идеи», — приводит слова Гусева «Комсомольская правда».