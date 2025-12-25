«Ливерпуль» нацелился на форварда «Атлетико» стоимостью € 35-40 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» связался с нападающим мадридского «Атлетико» Александром Сёрлотом на текущей неделе. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, маловероятно, что мерсисайдцы приобретут 30-летнего форварда в ближайшее время ввиду его цены. Как сообщает журналист Маттео Моретто для Marca, «матрасники» оценивают возможный переход Сёрлота в € 35-40 млн.

В нынешнем сезоне форвард «Атлетико» принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: