«По-другому быть не может». Гусев — о цели «Динамо» победить в Кубке России
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о перспективах своей команды на победу в Кубке России сезона-2025/2026.
«Все так считают – и игроки, и я. По-другому быть не может», — приводит слова Гусева «Комсомольская правда».
Московское «Динамо» в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ одержало победу по сумме двух матчей над «Зенитом» из Санкт-Петербурга (3:2). На стадии 1/2 финала бело-голубым предстоит встретиться с московским «Спартаком». Первый матч между командами состоится 3 марта 2026 года.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
03 марта 2026, вторник
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Последний раз московское «Динамо» выигрывало Кубок России в сезоне-1994/1995, одолев в финале волгоградский «Ротор» (0:0, 8:7 пен.).
Комментарии
- 25 декабря 2025
-
19:47
-
19:37
-
19:28
-
19:22
-
19:16
-
19:08
-
18:59
-
18:45
-
18:33
-
18:32
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:50
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:36
-
17:31
-
17:27
-
17:23
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:04
-
16:54
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:43
-
16:41