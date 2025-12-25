Скидки
«По-другому быть не может». Гусев — о цели «Динамо» победить в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о перспективах своей команды на победу в Кубке России сезона-2025/2026.

«Все так считают – и игроки, и я. По-другому быть не может», — приводит слова Гусева «Комсомольская правда».

Московское «Динамо» в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ одержало победу по сумме двух матчей над «Зенитом» из Санкт-Петербурга (3:2). На стадии 1/2 финала бело-голубым предстоит встретиться с московским «Спартаком». Первый матч между командами состоится 3 марта 2026 года.

Последний раз московское «Динамо» выигрывало Кубок России в сезоне-1994/1995, одолев в финале волгоградский «Ротор» (0:0, 8:7 пен.).

