Футболку Матвея Сафонова продали на аукционе за € 2650

Футболку Матвея Сафонова продали на аукционе за € 2650
Разминочную футболку российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова продали на аукционе за € 2650 (246 тысяч рублей). Эта футболка с финала Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижский клуб встречался с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), а Сафонов отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии пенальти. Об этом информирует сайт аукциона. Подчёркивается, что россиянин не играл в ней.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Футболка российского игрока досталась французскому болельщику. Дороже были проданы только игровые майки защитника Вильяма Пачо, полузащитника Фабиана Руиса и нападающего Дезире Дуэ. Футболку нападающего «ПСЖ», обладателя «Золотого мяча» — 2025 Усмана Дембеле продали за € 1826.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год:

