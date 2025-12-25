Футболку Матвея Сафонова продали на аукционе за € 2650

Разминочную футболку российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова продали на аукционе за € 2650 (246 тысяч рублей). Эта футболка с финала Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижский клуб встречался с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), а Сафонов отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии пенальти. Об этом информирует сайт аукциона. Подчёркивается, что россиянин не играл в ней.

Футболка российского игрока досталась французскому болельщику. Дороже были проданы только игровые майки защитника Вильяма Пачо, полузащитника Фабиана Руиса и нападающего Дезире Дуэ. Футболку нападающего «ПСЖ», обладателя «Золотого мяча» — 2025 Усмана Дембеле продали за € 1826.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: