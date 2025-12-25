Скидки
«Ювентус» и «Барселона» заинтересованы в защитнике «Борнмута» — Романо

Туринский «Ювентус» и «Барселона» проявляют интерес к центральному защитнику английского «Борнмута» Маркосу Сенеси. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Клубы рассчитывают подписать защитника этой зимой за символическую сумму, так как контракт Сенеси с «Борнмутом» действует до лета 2026 года. В случае если сделка не будет завершена в январе, переговоры с игроком могут активизироваться следующим летом.

В текущем сезоне Сенеси провёл 17 матчей за «Борнмут», сделав три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 22 млн.

