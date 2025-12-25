Скидки
«Боруссия» Д нацелилась на нападающего «Ман Сити» — Романо

Нападающий «Манчестер Сити» Оскар Бобб может покинуть команду в январе, если клуб подпишет вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. Норвежский футболист всерьёз рассматривает уход из «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в последние недели несколько команд уже обратились к Боббу. Одной из них является дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Бобб принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

