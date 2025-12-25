Скончался известный полузащитник «Ноттингем Форест» Джон Робертсон в возрасте 72 лет

Сегодня, 25 декабря, на официальной странице английского клуба «Ноттингем Форест» в социальной сети X было объявлено о смерти бывшего полузащитника клуба Джона Робертсона в возрасте 72 лет.

Робертсон выступал за «Ноттингем Форест» с 1970 по 1986 год и стал важной частью истории команды. За время своей карьеры он дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА, один раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, дважды брал Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В общей сложности Робертсон провёл 350 матчей за «Форест», забив 71 гол и отдав 36 результативных передач. Последним местом работы Робертсона была «Астон Вилла», где он занимал должность помощника главного тренера с 2006 по 2010 год.