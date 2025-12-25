Сын Зинедина Зидана высказался о своём дебюте на Кубке африканских наций

27-летний голкипер сборной Алжира Лука Зидан, являющийся сыном легенды французского футбола Зинедина Зидана, высказался о своём дебюте на Кубке африканских наций в составе национальной команды, которая переиграла Судан со счётом 3:0.

«Горжусь тем, что могу надеть эту футболку и дебютировать на этом Кубке африканских наций. Полон уверенности в своих силах и надеюсь на будущее», — написал Зидан на своей странице в социальной сети.

Голкипер выступал за юношеские сборные Франции. В апреле 2020-го стало известно, что сборная Алжира и Лука Зидан достигли договорённости о выступлении вратаря за алжирскую национальную команду. Осенью 2025 года футболист получил разрешение выступать за сборную Алжира, а дебютировал за команду 14 октября. Вратарь провёл два матча за сборную Алжира, в которых пропустил один мяч.