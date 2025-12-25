Холанд выложил фото своего взвешивания. Ранее Гвардиола заявил о наказании за лишний вес

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X опубликовал фото своих ног, стоящих на весах.

«Всё в порядке!» — написал норвежский футболист.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что будет следить за весом игроков во время рождественских праздников. Специалист подчеркнул, что набравшие лишний вес футболисты не поедут на матч с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии, который состоится 27 декабря.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 23 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

