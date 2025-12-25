Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль — лидер по количеству успешных попыток дриблинга в пяти ведущих лигах Европы

Ламин Ямаль — лидер по количеству успешных попыток дриблинга в пяти ведущих лигах Европы
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в сезоне-2025/2026 совершил больше попыток дриблинга, чем любой другой игрок в пяти ведущих лигах. По данным WhoScored, он выполнил 153 попытки дриблинга и успешно завершил 78 из них.

Ямаль играет за «Барселону» с июля 2023 года. Летом 2025 года стало известно о продлении контракта с клубом до 2031 года.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 11 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 200 млн.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с 46 очками, отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android