Ламин Ямаль — лидер по количеству успешных попыток дриблинга в пяти ведущих лигах Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в сезоне-2025/2026 совершил больше попыток дриблинга, чем любой другой игрок в пяти ведущих лигах. По данным WhoScored, он выполнил 153 попытки дриблинга и успешно завершил 78 из них.

Ямаль играет за «Барселону» с июля 2023 года. Летом 2025 года стало известно о продлении контракта с клубом до 2031 года.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 11 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 200 млн.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с 46 очками, отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка.