Экс-игрок «Локомотива» Кайседо может завершить карьеру из-за смерти товарища по команде

Бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, ныне выступающий за «Барселону» из Гуаякиля, рассматривает возможность завершения карьеры после убийства товарища по команде Марио Пинейды, сообщает Globo. 37-летний футболист, потрясённый произошедшим, готов пересмотреть своё будущее в футболе.

«Скорее всего, я уйду на пенсию. Не думаю о продолжении карьеры. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше не хочу ничего знать о футболе», — приводит слова Кайседо Globo.

Марио Пинейда погиб на 34-м году жизни после нападения на него. Вместе с футболистом погибла его супруга. Мать Марио получила ранения.

В составе московского «Локомотива» Кайседо выступал с 2011 по 2014 год. За железнодорожников от провёл 52 матча, в которых забил 11 мячей. Также футболист выступал за «Манчестер Сити», «Малагу», «Леванте», «Лацио» и миланский «Интер».