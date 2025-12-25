Скидки
Экс-игрок «Локомотива» Кайседо может завершить карьеру из-за смерти товарища по команде

Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, ныне выступающий за «Барселону» из Гуаякиля, рассматривает возможность завершения карьеры после убийства товарища по команде Марио Пинейды, сообщает Globo. 37-летний футболист, потрясённый произошедшим, готов пересмотреть своё будущее в футболе.

«Скорее всего, я уйду на пенсию. Не думаю о продолжении карьеры. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше не хочу ничего знать о футболе», — приводит слова Кайседо Globo.

Марио Пинейда погиб на 34-м году жизни после нападения на него. Вместе с футболистом погибла его супруга. Мать Марио получила ранения.

В составе московского «Локомотива» Кайседо выступал с 2011 по 2014 год. За железнодорожников от провёл 52 матча, в которых забил 11 мячей. Также футболист выступал за «Манчестер Сити», «Малагу», «Леванте», «Лацио» и миланский «Интер».

