Ван Бастен: Ямаль, без сомнения, лучший футболист мира прямо сейчас

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен поделился мнением о футболисте, который был лучшим в 2025 году.

«Ламин Ямаль. Он, без всякого сомнения, лучший футболист в мире прямо сейчас. Я просто надеюсь, что мы сможем наслаждаться его игрой как можно дольше», — приводит слова ван Бастена The Touchline на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме Ламин Ямаль — лидер по количеству успешных попыток дриблинга в пяти ведущих лигах Европы

Чем уникален Ламин Ямаль: