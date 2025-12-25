Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Блогер Мэддисон отреагировал на видео «Спартака», где он показан как тренер «Динамо»

Блогер Мэддисон отреагировал на видео «Спартака», где он показан как тренер «Динамо»
Комментарии

Видеоблогер и болельщик московского «Динамо» Илья Мэддисон отреагировал на видео «Спартака», в котором он представлен в качестве главного тренера бело-голубых. Напомним, в ролике актёр Сергей Лавыгин случайно загадал на Новый год, чтобы красно-белых не существовало. Он листал видео в телефоне, где появилась новость, что Меддисон возглавил «Динамо».

Фото: Скриншот из видео «Спартака»

«Ахахаха. Неудивительно, что это показано как новогодние фантазии. То есть то, что принесло бы людям счастье. Если бы я был тренером «Динамо», то сразу бы и чемпионство взял, и кубок.

P. S. «Мясным» спасибо за отсылку, они меня всегда уважали», — написал Мэддисон в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Фото
«Гордость российского футбола!» «Спартак» подколол «Зенит» в новогоднем ролике
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android