Блогер Мэддисон отреагировал на видео «Спартака», где он показан как тренер «Динамо»

Видеоблогер и болельщик московского «Динамо» Илья Мэддисон отреагировал на видео «Спартака», в котором он представлен в качестве главного тренера бело-голубых. Напомним, в ролике актёр Сергей Лавыгин случайно загадал на Новый год, чтобы красно-белых не существовало. Он листал видео в телефоне, где появилась новость, что Меддисон возглавил «Динамо».

Фото: Скриншот из видео «Спартака»

«Ахахаха. Неудивительно, что это показано как новогодние фантазии. То есть то, что принесло бы людям счастье. Если бы я был тренером «Динамо», то сразу бы и чемпионство взял, и кубок.

P. S. «Мясным» спасибо за отсылку, они меня всегда уважали», — написал Мэддисон в своём телеграм-канале.

