Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Лацио» Нуну Тавареш может перейти в «Аль-Иттихад» этой зимой — Конур

Защитник «Лацио» Нуну Тавареш может перейти в «Аль-Иттихад» этой зимой — Конур
Комментарии

Португальский защитник Нуну Тавареш, выступающий за «Лацио», может продолжить карьеру в клубе «Аль-Иттихад». Саудовский клуб проявляет серьёзный интерес к 25-летнему игроку и намерен заполучить его в зимнее трансферное окно. Известный журналист и инсайдер Экрем Конур сообщил в соцсети Х, что Тавареш уже дал согласие на переход в «Аль-Иттихад».

«Лацио» требует от клуба не менее € 20 млн за защитника, сумму, которая не должна стать проблемой для «Аль-Иттихада». Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии, и Тавареш близок к тому, чтобы начать новый год в новом клубе.

Летом 2023 года Нуну Тавареш подписал контракт с «Лацио», перейдя из лондонского «Арсенала» за € 5 млн. В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей за «орлов» и отдал одну результативную передачу. Контракт Тавареша с «Лацио» действует до 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android