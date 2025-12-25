Защитник «Лацио» Нуну Тавареш может перейти в «Аль-Иттихад» этой зимой — Конур

Португальский защитник Нуну Тавареш, выступающий за «Лацио», может продолжить карьеру в клубе «Аль-Иттихад». Саудовский клуб проявляет серьёзный интерес к 25-летнему игроку и намерен заполучить его в зимнее трансферное окно. Известный журналист и инсайдер Экрем Конур сообщил в соцсети Х, что Тавареш уже дал согласие на переход в «Аль-Иттихад».

«Лацио» требует от клуба не менее € 20 млн за защитника, сумму, которая не должна стать проблемой для «Аль-Иттихада». Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии, и Тавареш близок к тому, чтобы начать новый год в новом клубе.

Летом 2023 года Нуну Тавареш подписал контракт с «Лацио», перейдя из лондонского «Арсенала» за € 5 млн. В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей за «орлов» и отдал одну результативную передачу. Контракт Тавареша с «Лацио» действует до 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 15 млн.