Агент Марцела Лички рассказал о звонках от клубов РПЛ

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, сообщил об интересе к чешскому специалисту из России.

«Из России пока нет чего-то интересного — звонят, но без конкретики. Сегодня он отмечает Рождество, мы с ним общались. Ничего серьёзного, конкретного — предложения от команд из второй восьмёрки РПЛ неинтересны», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Личка занимал должность главного тренера «Динамо» с 2023 по 2025 год. До этого специалист возглавлял «Оренбург» (2020-2023).

