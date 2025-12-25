Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита» Дивеева на Гонду — источник

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь может стать частью сделки по обмену защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, санкт-петербургскому клубу полагается процент с продажи Сауся, который летом 2024 года перешёл в калининградскую команду из стана сине-бело-голубых. ЦСКА просит «Зенит» не требовать с «Балтики» процент с продажи футболиста, а сразу учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. В свою очередь, у «Балтики» армейцы попросят скидку на эту сумму.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что все стороны готовы на такой обмен. Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды.

Самые титулованные футбольные клубы России: