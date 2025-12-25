Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита» Дивеева на Гонду — источник

Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита» Дивеева на Гонду — источник
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь может стать частью сделки по обмену защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, санкт-петербургскому клубу полагается процент с продажи Сауся, который летом 2024 года перешёл в калининградскую команду из стана сине-бело-голубых. ЦСКА просит «Зенит» не требовать с «Балтики» процент с продажи футболиста, а сразу учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. В свою очередь, у «Балтики» армейцы попросят скидку на эту сумму.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что все стороны готовы на такой обмен. Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды.

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android