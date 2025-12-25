Агент: к Марцелу Личке обращался чешский клуб «Баник» Острава

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы экс-тренера «Динамо» Марцела Лички, подтвердил интерес к специалисту со стороны клуба «Баник» из Остравы.

«Марцела зовёт помочь клуб «Баник» Острава, где он начинал свою футбольную карьеру. Но это больше дружеская история», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Марцел Личка покинул «Динамо» в начале мая 2025 года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге».

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Чехии «Баник» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.