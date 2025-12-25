Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: к Марцелу Личке обращался чешский клуб «Баник» Острава

Агент: к Марцелу Личке обращался чешский клуб «Баник» Острава
Комментарии

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы экс-тренера «Динамо» Марцела Лички, подтвердил интерес к специалисту со стороны клуба «Баник» из Остравы.

«Марцела зовёт помочь клуб «Баник» Острава, где он начинал свою футбольную карьеру. Но это больше дружеская история», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Марцел Личка покинул «Динамо» в начале мая 2025 года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге».

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Чехии «Баник» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Агент: к Марцелу Личке обращался чешский клуб «Баник» Острава
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android