Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Порванная футболка Марадоны продана на аукционе за € 152 тыс. — MD

Порванная футболка Марадоны продана на аукционе за € 152 тыс. — MD
Комментарии

Игровая футболка аргентинского нападающего Диего Марадоны продана за € 152 тыс. на аукционе Matchday Football Auctions, сообщает Mundo Deportivo.

Футболка продана за € 123 тыс., но из-за комиссии в размере 23% её фактическая цена составила € 152 тыс. Она стала самой дорогой среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционе.

В этой футболке Марадона сыграл за «Барселону» в матче финала Кубка Испании 1984 года, в котором сине-гранатовые уступили «Атлетику» из Бильбао (0:1). После встречи на поле началась драка, в которой футболисту и порвали экипировку.

Как указано в описании лота, футболку нашла в раздевалке сотрудница клуба, собиравшая форму для стирки, она не смогла её починить и оставила на память. Спустя годы она подарила футболку знакомому мужчине, а затем по наследству экипировка перешла к его сыну, который и выставил её на аукцион.

Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Аргентинец является чемпионом мира 1986 года, в составе «Барселоны» он выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Вместе с итальянским «Наполи» он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка УЕФА.

Материалы по теме
Радимов: праймовый Марадона сильнее праймового Месси
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android