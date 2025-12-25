Порванная футболка Марадоны продана на аукционе за € 152 тыс. — MD

Игровая футболка аргентинского нападающего Диего Марадоны продана за € 152 тыс. на аукционе Matchday Football Auctions, сообщает Mundo Deportivo.

Футболка продана за € 123 тыс., но из-за комиссии в размере 23% её фактическая цена составила € 152 тыс. Она стала самой дорогой среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционе.

В этой футболке Марадона сыграл за «Барселону» в матче финала Кубка Испании 1984 года, в котором сине-гранатовые уступили «Атлетику» из Бильбао (0:1). После встречи на поле началась драка, в которой футболисту и порвали экипировку.

Как указано в описании лота, футболку нашла в раздевалке сотрудница клуба, собиравшая форму для стирки, она не смогла её починить и оставила на память. Спустя годы она подарила футболку знакомому мужчине, а затем по наследству экипировка перешла к его сыну, который и выставил её на аукцион.

Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Аргентинец является чемпионом мира 1986 года, в составе «Барселоны» он выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Вместе с итальянским «Наполи» он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка УЕФА.