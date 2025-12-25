Скидки
«Манчестер Юнайтед» лидирует по голевым моментам в АПЛ сезона-2025/2026

«Манчестер Юнайтед» является лидером по количеству созданных голевых моментов в английской Премьер-лиге в сезоне-2025/2026. По данным статистического портала WhoScored, команда создала 207 голевых моментов, что ставит её на первое место среди клубов чемпионата. На втором месте располагается «Ливерпуль» с 204 голевыми моментами. Замыкает тройку «Манчестер Сити», который создал 186 моментов, за ним следуют «Челси» (181) и «Арсенал» (171).

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, имея в активе 29 очков. «Манчестер Сити» располагается на втором месте с 37 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» всего на два очка. «Челси» занимает четвёртую строчку с тем же количеством очков, что и «Ливерпуль», но уступает по дополнительным показателям.

