Созин — о Карседо в «Спартаке»: всё бесславно закончится через полтора сезона

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Мы уже привыкли к абсолютно спартаковскому варианту с поиском тренеров. Берётся иностранный специалист, иначе там быть не может, у которого нет большого имени как у тренера. У Станковича и Якина имя было, но всё-таки свою известность они заслужили, будучи футболистами. А если посмотреть на остальных? Эмери – тогда ещё не был известен. Каррера, Ваноли – бывшие помощники Конте. Абаскаль – его не знал никто. Тедеско – тоже специалист на тот момент не самый именитый. Топового тренера «Спартак» никогда не брал – так что я не удивлён выбором в пользу Карседо.

Есть ещё путь ЦСКА: после Николича они взяли Челестини. Да, стал чемпионом в Швейцарии, но 99% болельщиков футбола в России никогда за «Базелем» не следили: состав, календарь, результаты не назовут. Пока результат Челестини даёт, ЦСКА, в отличие от «Спартака» с его сменами тренеров раз в полтора года, видит с ним долгосрочный проект.

Получается, ЦСКА взял чемпиона Швейцарии, а «Спартак» – Кипра. Ещё несколько лет назад это вообще не считалось бы хоть каким-то большим уровнем: на уровне Албании или Болгарии. Сейчас – выше, «Пафос» играет в ЛЧ. Но всё равно в подсознании людей остаётся, что Кипр – это где-то далеко и не очень сильно.

Дай бог, если у Карседо получится, если он поборется за тройку в этом сезоне, а дальше будет бороться за чемпионство. Однако что-то мне подсказывает, что тут снова всё бесславно закончится через полтора сезона. И мы снова услышим, что тренеру взяли не тех игроков, а ещё мешали судьи. Надеюсь, я ошибаюсь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме Бубнов оценил возможное назначение Карседо главным тренером «Спартака»

Как появился «Спартак»: