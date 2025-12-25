Скидки
«Это некомфортно для всех». Министр спорта Украины — о Сафонове и Забарном в «ПСЖ»

Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о совместной игре российского голкипера Матвея Сафонова и украинского защитника Ильи Забарного за «ПСЖ».

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех. Руководству «ПСЖ» необходимо понять позицию наших игроков. Однако это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», – приводит слова Бедного L’Equipe.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан вратарь выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а ткаже Межконтинентальный кубок. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

