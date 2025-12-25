Игрок «Динамо» Бабаев переходит в «Спартак» — источник

На днях состоится медобследование перед переходом нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева в «Спартак». Контракт с 21-летним футболистом будет подписан до лета 2030 года. На текущий момент стороны обсуждают последние детали. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Бабаев перейдёт в «Спартак» либо нынешней зимой, либо летом в качестве свободного агента.

Бабаев является выпускником академии бело-голубых. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

Сколько стоят молодые футболисты: