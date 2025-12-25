Скидки
Юрий Жирков: шансов возглавить «Челси» нет, меня с фотографий стирать будут

Комментарии

Бывший футболист Юрий Жирков поделился мыслями о своей тренерской карьере и возможности возглавить клубы, в которых он играл.

«У меня тренерская карьера развивается, всё нормально. Поставить цель потренировать все клубы, в которых я играл? Неплохая идея. Только вот «Анжи»… Возглавить «Челси»? Ну, шансов нет, меня с фотографий стирать будут (Смеётся).

Подучил ли я английский язык? А где я буду его учить? Дети учат, я проверяю их иногда», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Юрий Жирков выступал за такие клубы, как «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки». В марте 2025 года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, позволяющую работать в РПЛ и Pari Первой лиге.

