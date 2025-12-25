«Реал» определился с покупкой полузащитника на лето — AS

Мадридский «Реал» намерен выкупить полузащитника Нико Паса у «Комо» грядущим летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» смогут вернуть выпускника их академии за € 9 млн. При этом у других клубов не будет возможности помешать испанскому гранду. Подчёркивается, что «сливочные» не планируют заново продавать хавбека.

Аргентинец перешёл из «Реала» в «Комо» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Пас принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью клубами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

