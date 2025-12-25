Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» определился с покупкой полузащитника на лето — AS

«Реал» определился с покупкой полузащитника на лето — AS
Комментарии

Мадридский «Реал» намерен выкупить полузащитника Нико Паса у «Комо» грядущим летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» смогут вернуть выпускника их академии за € 9 млн. При этом у других клубов не будет возможности помешать испанскому гранду. Подчёркивается, что «сливочные» не планируют заново продавать хавбека.

Аргентинец перешёл из «Реала» в «Комо» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Пас принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью клубами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Transfermarkt: «Реал» обладает самым дорогим составом в мире, «Тоттенхэм» — в топ-10
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android