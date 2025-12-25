Скидки
Силкин: может, уход Бабаева из «Динамо» будет правильным. Только плохо, что в «Спартак»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный переход нападающего бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак».

«Бабаев играл при Карпине, при Гусеве – уже меньше. По своему возрасту он входит в десятку лучших игроков. Но переходить в «Спартак», к конкуренту… Обратно-то потом его не купишь уже, если он заиграет в «Спартаке», да и отношение болельщиков испортится.

В «Спартаке» у него может сложиться по всякому. Тот же Ташаев, пример которого приводил Степашин, уходил из «Динамо», потому что дружил с Зобниным. Они вместе неплохо играли, однако у одного сложилось в «Спартаке», а у второго — нет. Для «Динамо» уход Бабаева, конечно, будет потерей. Но если парню гарантируют в «Спартаке» место, а тут на него не рассчитывают, может быть, переход будет правильным. Плохо только, что это прямой конкурент», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

