«Реал» может подписать Рубена Невеша бесплатно следующим летом — Конур

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания 28-летнего португальского полузащитника Рубена Невеша, который на данный момент выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

Контракт Невеша с клубом истекает в июне 2026 года, но он не будет продлён, что открывает возможность для других команд заполучить игрока на правах свободного агента.

«Реал» видит в Невеше качественное усиление своей полузащиты и рассматривает его как ценное дополнение для ротации состава. Однако мадридцы не единственные, кто заинтересован в футболисте — за ним также следят такие клубы, как «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Ювентус».

В текущем сезоне Невеш провёл 16 матчей за «Аль-Хиляль», забив пять голов и отдав одну результативную передачу.