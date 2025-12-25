Игрок ЦСКА Алвес назвал лучшее футбольное событие года

Полузащитник московского ЦСКА Матеус Алвес ответил на вопрос о лучшем футбольном и нефутбольном событии 2025 года.

– Лучшее футбольное событие года?

– Финал клубного чемпионата мира.

– Лучшее нефутбольное событие года?

– Любимый праздник — Рождество, — приводит слова Алвеса пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

В финале клубного чемпионата мира встречались «Челси» и «ПСЖ». Лондонский клуб одержал победу со счётом 3:0.

Алвес перешёл в ЦСКА минувшим летом. За этот период бразилец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: