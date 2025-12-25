Скидки
Эдуарду Камавинга признался, какую сборную будет поддерживать на Кубке африканских наций

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга заявил о своей поддержке сборной Анголы на Кубке африканских наций 2025 года, который проходит в Марокко.

«Я болею за Анголу на Кубке африканских наций… Я следил за прошлым Кубком африканских наций, и мы играли хорошо. Думаю, в этом году у нас есть шанс», — приводит слова Камавинга Dailysports.

Полузащитник родился в Анголе, однако в возрасте одного года переехал во Францию со своей семьёй.

Ангола уже начала свою кампанию на турнире, встретившись с Южной Африкой. Матч завершился минимальной победой ангольцев со счётом 2:1. Следующую встречу команда проведёт с Зимбабве в пятницу, 26 декабря.

