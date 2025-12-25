Скидки
«Верьте в чудеса». «Краснодар» представил ролик, посвящённый Новому году

«Краснодар» в социальных сетях опубликовал видео, посвящённое Новому году.

«Говорят, под Новый год… Верьте в чудеса, «быки»! Они имеют свойство сбываться», — написано в телеграм-канале чёрно-зелёных.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Краснодар» в социальной сети VK.

В ролике мальчик по имени Макар, болеющий за «быков», встречает Деда Мороза на площадке для игры в футбол. Юный поклонник «быков» сообщает, что ему не с кем сыграть и что он мечтает получить пас от капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и забить гол, как полузащитник Никита Кривцов. После этого Дед Мороз по рации делает «запрос на разовое подключение волшебства». Затем Макар перемещается на базу «быков», где его встречают футболисты команды, включая Сперцяна и Кривцова. После игры Макар благодарит Деда Мороза и сообщает, что это лучший подарок.

