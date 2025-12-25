Скидки
«Барселона» планирует получить разрешение на увеличение вместимости стадиона — MD

«Барселона» подала все необходимые документы в городской совет для получения лицензии 1С, сообщает Mundo Deportivo.

Это позволит увеличить вместимость домашнего стадиона сине-гранатовых «Спотифай Камп Ноу» с 45 тыс. до 62 тыс. зрителей. Если городской совет одобрит это решение, первый матч после изменения вместимости состоится в 21-м туре испанской Ла Лиги, в котором каталонскому клубу предстоит встреться с «Овьедо», 25 января 2026 года.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Овьедо
Овьедо
После 18 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя мадридский «Реал» на четыре очка.

«Барселона» может продлить контракт с Кристенсеном на фоне травмы — Esport3
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
