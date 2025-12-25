«Барселона» планирует получить разрешение на увеличение вместимости стадиона — MD

«Барселона» подала все необходимые документы в городской совет для получения лицензии 1С, сообщает Mundo Deportivo.

Это позволит увеличить вместимость домашнего стадиона сине-гранатовых «Спотифай Камп Ноу» с 45 тыс. до 62 тыс. зрителей. Если городской совет одобрит это решение, первый матч после изменения вместимости состоится в 21-м туре испанской Ла Лиги, в котором каталонскому клубу предстоит встреться с «Овьедо», 25 января 2026 года.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя мадридский «Реал» на четыре очка.