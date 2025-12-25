Ямаль — лучший вингер сезона-2025/2026, по оценке статистического портала WhoScored

Статистический портал WhoScored представил список лучших вингеров сезона-2025/2026 из топ-5 чемпионатов Европы. На первом месте находится Ламин Ямаль из «Барселоны», который получил наивысшую оценку 8,34.

Вторую позицию занимает игрок «Баварии» Майкл Олисе с оценкой 7,85. Замыкает тройку лидеров Луис Диас, также представляющий «Баварию», с показателем 7,67. Четвёртое место занял Мэйсон Гринвуд из французского клуба «Марсель» (7,58). Пятую строчку в рейтинге занимает Рафинья, одноклубник Ямаля из «Барселоны», с оценкой 7,47.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 11 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 200 млн.