Ловчев: если бы «Спартак» взял Гвардиолу или Анчелотти, сказал бы, что это хорошие тренеры

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о потенциальном назначении Хуана Карседо, возглавляющего «Пафос», на должность главного тренера красно-белых.

– Что, если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?

– Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры. А вот эти все остальные — такая же мутотень! — сказал Ловчев в эфире программы «Центральный Круг» на «Матч Премьер».

52-летний специалист занимает должность главного тренера «Пафоса» с лета 2023 года. Ранее он в течение 14 лет входил в штаб бывшего главного тренера «Спартака» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне. «Спартаком» на финише первой части сезона-2025/2026 руководил россиянин Вадим Романов.

Материалы по теме Эксклюзив Руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Карседо на пост главного тренера

Как появился «Спартак»: