Бывшего президента Украинской ассоциации футбола объявили в розыск

Бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко официально объявлен в розыск, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Согласно официальным данным ведомства, датой исчезновения экс-функционера считается 5 ноября 2025 года. Сейчас Павелко фигурирует в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Бывший президент мог покинуть пределы Украины ещё в конце прошлого года. Вероятным основанием для выезда за границу называют документы о наличии инвалидности.

Правоохранительные органы подозревают Андрея Павелко в присвоении и растрате имущества путём злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге. Основные эпизоды расследования касаются махинаций со средствами УЕФА. По данным следствия, финансовые трансакции от европейского футбольного союза направлялись на счета частной структуры, после чего деньги исчезали. Сумма убытков оценивается в € 9,32 млн.

Андрей Павелко руководил украинским футболом с 2015 года до января 2024-го. После его отставки новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко.

