Созин: Гусев при любых раскладах не останется главным в «Динамо» после сезона

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев не останется на указанной должности после завершения нынешнего сезона. Бело-голубые объявили о назначении Гусева главным тренером команды до конца сезона 23 декабря.

«Мой прогноз: Гусев при любых раскладе не останется главным в «Динамо» после этого сезона. Попасть в тройку – нереально. А ведь для «Динамо» перед стартом сезона эта была задача-минимум. Выиграть Кубок – хорошая задача, однако и тут я не думаю, что возможный трофей или полуфинал турнира повлияет на будущее Ролана. Клуб просто забил на этот сезон и уже думает о будущем лете. Так бывает. Грустно, но бывает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

