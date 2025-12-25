Скидки
«Челси» проявляет интерес к нападающему «Астон Виллы» — Романо

Лондонский «Челси» заинтересован в услугах нападающего Моргана Роджерса, который может покинуть «Астон Виллу» летом 2026 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Как сообщает источник, несмотря на недавнее подписание нового контракта с «Астон Виллой», уход игрока из клуба остаётся вероятным. Несколько ведущих команд продолжают следить за его выступлениями. «Челси» рассматривал кандидатуру Роджерса прошлым летом, однако интерес не перерос в официальное предложение. Роджерс точно не покинет клуб в январе 2026 года, но с открытием летнего трансферного окна возможно множество вариантов.

Важно отметить, что «Астон Вилла» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1 в 17-м туре АПЛ. Дубль Моргана Роджерса оказался решающим для команды, и он стал первым игроком бирмингемского клуба с 1998 года, забившим как минимум два гола в двух встречах подряд.

