Витинья рассказал, где хочет продолжить карьеру после ухода из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, в каком клубе хотел бы продолжить футбольную карьеру после ухода из парижской команды.

«Я хотел бы вернуться в «Порту», где для меня всё начиналось, хотел бы снова играть в этой футболке, потому что чувствую себя на «Драгау» как дома, но это во многом зависит от того, как будет развиваться моя карьера, а также от ситуации в «Порту», потому что я всегда буду зависеть от целей и желаний клуба», — приводит слова Витиньи O Jogo.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2029 года.

