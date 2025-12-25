«Тоттенхэм» готов потратить £ 150 млн на трансферы зимой — The Sun

Руководство «Тоттенхэма» выделило £ 150 млн на покупку футболистов в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главной целью лондонского клуба является крайний нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо, однако маловероятно, что ганский футболист перейдёт в «Тоттенхэм». Подчёркивается, что «шпоры» могут вернуться к кандидатуре вингера «Манчестер Сити» Савио, которым они интересовались минувшим летом.

После 17 туров чемпионата Англии команда Томаса Франка набрала 22 очка и на текущий момент занимает 14-е место. В 18-м туре «шпоры» встретятся с «Кристал Пэлас» (28 декабря).

