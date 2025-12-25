Скидки
«Милан» готов включить двух игроков в сделку по переходу Гатти из «Ювентуса» — Скира

«Милан» готов включить двух игроков в сделку по переходу Гатти из «Ювентуса» — Скира
«Милан» предложил «Ювентусу» обменять центрального защитника Кони де Винтера и нападающего Сантьяго Хименеса на защитника Федерико Гатти. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, туринский клуб хочет сохранить 27-летнего футболиста. Также Скира опровергает сведения, что «Милан» рассматривает вариант с обменом полузащитника Самуэле Риччи на Гатти.

В нынешнем сезоне Гатти принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

